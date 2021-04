Liguria, le province di Savona e Imperia in zona rossa. Toti chiedeva “un cambio di passo”, ora i contagi lo costringono alla retromarcia (Di giovedì 1 aprile 2021) “Io credo che si debba cambiare passo e dare un minimo di prospettiva. Parlare di chiusure generalizzate fino a oltre Pasqua non mi sembra un cambio di passo”. “Il decreto Pasqua è come il decreto Natale: ristoranti e bar chiusi, palestre e piscine chiuse. Anche stavolta nessuna valutazione economica delle misure prese, né indicazioni precise circa i ristori. Non credo che un decreto che cancella ogni speranza di poter aprire e lavorare aiuti il Paese”. Parole del governatore della Liguria Giovanni Toti, che nelle scorse settimane – insieme all’amico Matteo Salvini – ha affidato alle agenzie più di un anatema contro la zona rossa pasquale decisa dal governo. Salvo poi, di fronte all’evidenza dei numeri, arrendersi e addirittura prolungarla nella Regione che amministra: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Io credo che si debba cambiaree dare un minimo di prospettiva. Parlare di chiusure generalizzate fino a oltre Pasqua non mi sembra undi”. “Il decreto Pasqua è come il decreto Natale: ristoranti e bar chiusi, palestre e piscine chiuse. Anche stavolta nessuna valutazione economica delle misure prese, né indicazioni precise circa i ristori. Non credo che un decreto che cancella ogni speranza di poter aprire e lavorare aiuti il Paese”. Parole del governatore dellaGiovanni, che nelle scorse settimane – insieme all’amico Matteo Salvini – ha affidato alle agenzie più di un anatema contro lapasquale decisa dal governo. Salvo poi, di fronte all’evidenza dei numeri, arrendersi e addirittura prolungarla nella Regione che amministra: ...

