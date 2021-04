Liguria, Dad per le superiori fino al 9 aprile. Province Savona e Imperia zona rossa (Di giovedì 1 aprile 2021) Da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile dad al 100% per le superiori in tutta la Liguria, a ponente in zona rossa anche per seconde e terze classi scuole medie L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Da mercoledì 7 a venerdì 9dad al 100% per lein tutta la, a ponente inanche per seconde e terze classi scuole medie L'articolo .

Advertising

AnsaLiguria : Covid: Toti, province Imperia e Savona rosse fino 11 aprile. Fino allora superiori in dad al 100%, nel Ponente anch… - cronaca_news : Liguria, zona rossa nelle province di Imperia e Savona fino all’11 di aprile, con dad 100% per superiori… - AllertApc : @AllertApc #Bassignana #PCProvAL #Piemonte #social #media #socialmedia #Liguria #ValledAosta #EmiliaRomagna… - infoitinterno : Scuola, in Liguria la Dad 'scade' il 31 marzo. Dopo Pasqua i ragazzi sperano di tornare in classe - GOinternet_it : Conosci la nuova #fibra in rete #FTTH? #Internet fino a 1000 mega! #gointernet #smartworking #dad… -