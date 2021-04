L’ex Inter Fredy Guarin è stato arrestato: ha aggredito i genitori a Medellin (Di giovedì 1 aprile 2021) Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter, oggi al Millonarios di Bogotà, è stato arrestato a Medellin dopo una lite in famiglia poi degenerata, al punto che il giocatore avrebbe assalito il padre e altri familiari, nonché un poliziotto che ha tentato di fermarlo. Sono ancora da chiarire le circostanze. Stanno circolando nelle ultime ore alcune immagini che vedono il centrocampista sporco di sangue e in chiaro stato d’alterazione. 34 anni, Guarin aveva chiesto lunedì un permesso per essere esentato dagli allenamenti per problemi personali. Fredy Guarín, volante de Millonarios, habría protagonizado un hecho de violencia intrafamiliar en casa de sus padres. La Policía tuvo que Intervenir en el suceso e informó que uno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021), ex centrocampista dell’, oggi al Millonarios di Bogotà, èarredopo una lite in famiglia poi degenerata, al punto che il giocatore avrebbe assalito il padre e altri familiari, nonché un poliziotto che ha tentato di fermarlo. Sono ancora da chiarire le circostanze. Stanno circolando nelle ultime ore alcune immagini che vedono il centrocampista sporco di sangue e in chiarod’alterazione. 34 anni,aveva chiesto lunedì un permesso per essere esentato dagli allenamenti per problemi personali.Guarín, volante de Millonarios, habría protagonizado un hecho de violencia intrafamiliar en casa de sus padres. La Policía tuvo quevenir en el suceso e informó que uno ...

