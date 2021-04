Letta incontra i Verdi e promette: 'Alleanza forte impronta ambientalista' (Di giovedì 1 aprile 2021) Enrico Letta, dopo aver incontrato i Verdi nella sede del Sole che ride, ha parlato del forte impatto sostenibile dell'Alleanza con il partito di via Valenziani: "La coalizione che stiamo costruendo ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) Enrico, dopo averto inella sede del Sole che ride, ha parlato delimpatto sostenibile dell'con il partito di via Valenziani: "La coalizione che stiamo costruendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta incontra Letta incontra i Verdi e promette: 'Alleanza forte impronta ambientalista' Diventiamo il grande partito ecologista che i giovani attendono "Bene il segretario Letta ha sottolineato come la coalizione debba avere una forte impronta ambientalista. Questa deve essere la cifra ...

Pd, Letta incontra il leader dei Verdi Bonelli: 'Matteo Renzi? Vedrò tutti' 'Quando vedrò Matteo Renzi ? Farò incontri con tutti'. Il segretario del Pd, Enrico Letta , taglia corto e liquida così le domande dei cronisti su quando vedrà il leader di Italia Viva. Letta oggi ha incontrato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli . 'La coalizione che stiamo costruendo dovrà avere una forte impronta ambientalista' ha assicurato. Da quando è stato eletto segretario del ...

Letta incontra Meloni. La leader di FdI: "Colloquio positivo su vaccini, ristori e Copasir" la Repubblica Pd: fonti, 'incontro Letta con Sassoli su Pnrr, Ue e M5s-S&D, non su Roma' Roma, 1 apr (Adnkronos) - Il Next generation Eu, le prospettive dell'Europa, la Conferenza sul futuro dell'Unione sono stati alcuni dei temi trattati nell'incontro di oggi al Nazareno tra Enrico Letta ...

Roma, Sassoli: “Sindaco? Abituato a dire una cosa, ho detto no a settembre” (LaPresse) "Ha parlato con Letta di una candidatura a sindaco di Roma? "Non è mai stata in dubbio. Sono abituato a dire una cosa ho detto di no a settembre.

