L' esperto De Danieli | ' poche aziende italiane online | occorre digitalizzare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Labitalia) - "Moltesono poco presentiper una questione di retaggio culturale, spesso guidate da imprenditori poco attenti ai cambiamenti in atto nel mondo. Il potenziale mercato di un'impresa, oggi, consulta Google o Facebook o LinkedIn per ricercare possibili fornitori, rendendo non più efficaci i vecchi metodi di vendita e promozione legati al mondo pre-internet". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Giuliano Dedi digital marketing e vendite e fondatore di Prima posizione, agenzia specializzata nella creazione di servizi a 360 gradi perche vogliono acquisire contatti, posizionarsi e venderee offline. "La pandemia - spiega - ha soltanto accelerato la transizione verso un nuovo modo di trovare ...