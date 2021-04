L’errore umano che ha rovinato 15 milioni di dosi di vaccino J&J negli USA

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un erroreall’interno di uno stabilimento di Baltimora, nel Maryland, che ha il compito di infialare ilJohnson & Johnson prima di procedere alla distribuzione. Questo è quanto accaduto qualche giorno fa all’interno dell’impianto gestito da Emergent BioSolutions, provocando la perdita di circa 15didi prodotto anti-covid che doveva essere distribuiteStati Uniti per il proseguimento della campagna di immunizzazione.Johnson & Johnson: 15dirovinate per un erroreQuesto errore porterà a un’inevitabile rallentamento nelle consegne delleprevisteStati Uniti, come riporta il New York Times: I lavoratori hanno accidentalmente ...