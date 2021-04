Leonardo Bonucci positivo al Covid al ritorno dalla Nazionale. E ora si teme un 'focolaio azzurro' (Di giovedì 1 aprile 2021) Anche Leonardo Bonucci positivo al Covid: e ora è paura focolaio per la Nazionale azzurra. A un paio di settimane dal contagio della moglie del difensore della Juventus, anche Bonucci è risultato ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancheal: e ora è pauraper laazzurra. A un paio di settimane dal contagio della moglie del difensore della Juventus, ancheè risultato ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport… - fattoquotidiano : Focolaio nella Nazionale italiana: 5 positivi al Covid, tra cui Leonardo Bonucci - Vivo_Azzurro : ?? VOLTE AZZURRO?? ???????????? @bonucci_leo19 Leonardo #Bonucci è l'ottavo Azzurro a raggiungere il traguardo delle 1?… - Cobretti_80 : RT @Agenzia_Ansa: Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore della Juve e della Nazionale è ora in isolamento domicili… - Agenzia_Ansa : Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19. Il difensore della Juve e della Nazionale è ora in isolamento do… -