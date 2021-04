Lemmetti | pagamento Tari rinviato a dicembre e tariffa abbassata

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Per tutti coloro, cittadini e imprese, che si trovano in difficolta’ economiche per il Coronavirus, Roma Capitale haildella2020 al 152021 senza sanzioni e interessi”. E’ quanto annuncia su Facebook l’assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni. “Inoltre- spiega- proprio in ottemperanza alla delibera Arera (Autorita’ di regolazione per energia reti e ambiente), Roma ha previsto l’abbassamento dellaffa (del 25% per le utenze non domestiche e del 20% per i privati).” “Fin dai primi mesi dell’emergenza ci siamo attivati con tutte le misure a nostra disposizione per venire incontro alle realta’ commerciali e produttive della citta’ e abbiamo chiesto al Governo di intervenire radicalmente sullarapportandola ...