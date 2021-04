LegaPro, slitta la fine della regular season: ecco le nuove date (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunitosi oggi in video conferenza, ha condiviso e deliberato lo slittamento del calendario delle partite di Serie C con lo spostamento del turno infrasettimanale dal 14 al 18 aprile, della penultima giornata di campionato dal 18 al 25 aprile, e dell’ultima giornata dal 25 aprile al 2 maggio. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di consentire di liberare ulteriori slot per il recupero delle gare rinviate. 17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021 18a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021 19a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021 “Abbiamo condotto un campionato con moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i Presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale” ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunitosi oggi in video conferenza, ha condiviso e deliberato lomento del calendario delle partite di Serie C con lo spostamento del turno infrasettimanale dal 14 al 18 aprile,penultima giornata di campionato dal 18 al 25 aprile, e dell’ultima giornata dal 25 aprile al 2 maggio. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di consentire di liberare ulteriori slot per il recupero delle gare rinviate. 17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021 18a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021 19a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021 “Abbiamo condotto un campionato con moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i Presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale” ha ...

