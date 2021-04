Le ultime parole di George Floyd: “Mamma ti amo. Dite ai miei figli che li amo, sono morto” | VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non riesco a respirare. Mamma ti voglio bene. Lisa ti amo. Dite ai miei figli che li amo, sono morto”. In un nuovo VIDEO mostrato oggi durante il processo a Derek Chauvin, l’agente che ha ucciso George Floyd, si sentono le ultime parole dell’afroamericano soffocato il 25 maggio del 2020. Le ha pronunciate nella speranza che il poliziotto smettesse di premere col ginocchio sul suo collo, ma lui no: “Serve un bel po’ di ossigeno per dirlo”, gli risponde. Poi George Floyd morirà davvero. Il VIDEO mostrato oggi racconta i momenti dell’arresto dell’uomo: gli agenti che bussano al finestrino della sua auto dopo che un commerciante aveva segnalato che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Non riesco a respirare.ti voglio bene. Lisa ti amo.aiche li amo,”. In un nuovomostrato oggi durante il processo a Derek Chauvin, l’agente che ha ucciso, si sentono ledell’afroamericano soffocato il 25 maggio del 2020. Le ha pronunciate nella speranza che il poliziotto smettesse di premere col ginocchio sul suo collo, ma lui no: “Serve un bel po’ di ossigeno per dirlo”, gli risponde. Poimorirà davvero. Ilmostrato oggi racconta i momenti dell’arresto dell’uomo: gli agenti che bussano al finestrino della sua auto dopo che un commerciante aveva segnalato che ...

Advertising

JuveVinciPerMe : Le ultime parole famose: 'Per fortuna i sudamericani non sono partiti per le rispettive nazionali, si sono potuti a… - jiminielovelyy : @uwulittlekitten Le ultime parole famose ahahahahaha - RavelloFestivaI : ?? #giovedì1aprile ore 16 “LE ULTIME SETTE PAROLE DI CRISTO SULLA CROCE” DI HAYDN guida all’ascolto a cura di Eduar… - sophietdiaries : le ultime parole pronunciate in game of thrones sono 'queen in the north' così, per dire ?? - meridio61 : RT @Armadillina: 'No no ma mo arriva #Draghi e ci farà uscire, basta col #lockdown. Era #Conte che ci voleva chiusi in casa' Le ultime par… -