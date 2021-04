Le puntate di Svegliati Amore Mio al termine: la trama del finale del 7 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Le puntate di Svegliati Amore Mio stanno per giungere al termine e dopo una serie di colpi di scena e di emozioni andate in scena ieri sera, la fiction con Sabrina Ferilli tornerà mercoledì prossimo, il 7 aprile, per il gran finale. I commenti sulla fiction continuano a sprecarsi tanto che sempre più spesso il pubblico si divide sul giudizio del prodotto tra chi lo trova interessante e chi, invece, troppo romanzato e le cose non sono migliorate ieri sera tra morti inattese e arresti. L’incidente all’acciaieria ha creato un vero e proprio terremoto nella vita dei personaggi della fiction perché se da un lato Mimmo ha affrontato Sergio e i suoi sentimenti per Nanà, quest’ultimo ha pensato addirittura ad un tradimento da parte della moglie decidendo così di andare via di casa. Nemmeno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) LediMio stanno per giungere ale dopo una serie di colpi di scena e di emozioni andate in scena ieri sera, la fiction con Sabrina Ferilli tornerà mercoledì prossimo, il 7, per il gran. I commenti sulla fiction continuano a sprecarsi tanto che sempre più spesso il pubblico si divide sul giudizio del prodotto tra chi lo trova interessante e chi, invece, troppo romanzato e le cose non sono migliorate ieri sera tra morti inattese e arresti. L’incidente all’acciaieria ha creato un vero e proprio terremoto nella vita dei personaggi della fiction perché se da un lato Mimmo ha affrontato Sergio e i suoi sentimenti per Nanà, quest’ultimo ha pensato addirittura ad un tradimento da parte della moglie decidendo così di andare via di casa. Nemmeno ...

