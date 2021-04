Le Asl potrebbero bloccare i giocatori della Nazionale: “Valuteranno le singole situazioni” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Alla luce dell’avvenuto accertamento di casi di positività nella Nazionale di calcio, la Figc e le società interessate dovranno comunicare l’elenco di tutto il gruppo-squadra alle Asl competenti, le quali dovranno fornire ‘indicazioni sulle misure precauzionali da attuare’. Spetterà poi alle singole Asl valutare le singole situazioni e decidere se disporre l’isolamento domiciliare dell’intero gruppo-squadra”. Lo afferma l’avvocato Enrico Lubrano, il legale che rappresentato il Napoli davanti al Collegio di Garanzia dello Sport nel ricorso vinto sul caso della partita Juventus-Napoli. “In tale caso – prosegue l’avvocato al telefono con l’Ansa – la società il cui gruppo-squadra dovesse essere posto in isolamento potrà chiedere alla Lega di Serie A il rinvio della gara per “caso ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “Alla luce dell’avvenuto accertamento di casi di positività nelladi calcio, la Figc e le società interessate dovranno comunicare l’elenco di tutto il gruppo-squadra alle Asl competenti, le quali dovranno fornire ‘indicazioni sulle misure precauzionali da attuare’. Spetterà poi alleAsl valutare lee decidere se disporre l’isolamento domiciliare dell’intero gruppo-squadra”. Lo afferma l’avvocato Enrico Lubrano, il legale che rappresentato il Napoli davanti al Collegio di Garanzia dello Sport nel ricorso vinto sul casopartita Juventus-Napoli. “In tale caso – prosegue l’avvocato al telefono con l’Ansa – la società il cui gruppo-squadra dovesse essere posto in isolamento potrà chiedere alla Lega di Serie A il rinviogara per “caso ...

