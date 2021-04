Le adozioni gay all’estero vanno riconosciute anche in Italia (Di giovedì 1 aprile 2021) La Cassazione ha dato il via libera al “riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante”. In questo modo l’adozione di un bambino da parte di una coppia gay, avvenuta a New York, è stata convalidata e trascritta anche in Italia. Secnondo quanto afferma la sentenza della Cassazione, non può essere un “elemento ostativo all’adozione” il fatto che “il nucleo familiare sia omogenitoriale”, una volta escluso l’accordo di “maternità surrogata”. Spiega il Corriere: È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9006 depositata ieri, relatrice Maria Acierno, presidente Pietro Curzio. I riconoscimenti delle adozioni gay fatte all’estero da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) La Cassazione ha dato il via libera al “riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante”. In questo modo l’adozione di un bambino da parte di una coppia gay, avvenuta a New York, è stata convalidata e trascrittain. Secnondo quanto afferma la sentenza della Cassazione, non può essere un “elemento ostativo all’adozione” il fatto che “il nucleo familiare sia omogenitoriale”, una volta escluso l’accordo di “maternità surrogata”. Spiega il Corriere: È quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9006 depositata ieri, relatrice Maria Acierno, presidente Pietro Curzio. I riconoscimenti dellegay fatteda ...

