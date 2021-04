Le adozioni fatte all’estero da coppie gay devono essere riconosciute anche in Italia: la sentenza della Cassazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Come scrive Dagospia: “Quello che non fa la politica, devono farlo i tribunali”. E così la Cassazione ha stabilito che le adozioni fatte all’estero da coppie omosessuali all’estero devono essere riconosciute anche in Italia e qualora i sindaci volessero opporsi alla trascrizione (l’atto che ne riconosce la validità in Italia) semplicemente non possono farlo. E’ L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Come scrive Dagospia: “Quello che non fa la politica,farlo i tribunali”. E così laha stabilito che ledaomosessualiine qualora i sindaci volessero opporsi alla trascrizione (l’atto che ne riconosce la validità in) semplicemente non possono farlo. E’ L'articolo NewNotizie.it.

