Lavoro | Cgil | importanti motivazioni sentenza consulta su licenziamenti economici

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "Riteniamo importanti le motivazioni della sentenza n. 59/2021, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale stabilisce l'obbligatorietà della reintegra anche nei casi di licenziamenti in cui la causa economica sia manifestamente insussistente". E' quanto afferma la Cgil in una nota. "Viene, infatti, dichiarato incostituzionale – sottolinea il sindacato di Corso d'Italia – l'Art. 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla 'riforma Fornero', nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa applicare, ma non debba applicare, la tutela reintegratoria". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

