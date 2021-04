Lavoro: blocco stradale dei disoccupati davanti alla sede Asia di Napoli (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn blocco stradale è in corso a Napoli da parte dei disoccupati del ‘movimento 7 Novembre’ in via Ponte dei Francesi, davanti alla sede dell’Asia, l’azienda per l’igiene urbana di Napoli. Occupata la sede della linea tramviaria. I manifestanti denunciano il mancato coinvolgimento nei progetti di cura ambientale e il conseguente impiego occupazionale. “Perché – ci si chiede – non proporre un piano straordinario per la formazione professionale e il Lavoro dignitoso per tutti i percettori del reddito? Lavoro dignitoso con tanto di contributi previdenziali e contratto. I politicanti che parlano ogni volta a sproposito non li percepiscono? Perché non dovrebbero ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUnè in corso ada parte deidel ‘movimento 7 Novembre’ in via Ponte dei Francesi,dell’, l’azienda per l’igiene urbana di. Occupata ladella linea tramviaria. I manifestanti denunciano il mancato coinvolgimento nei progetti di cura ambientale e il conseguente impiego occupazionale. “Perché – ci si chiede – non proporre un piano straordinario per la formazione professionale e ildignitoso per tutti i percettori del reddito?dignitoso con tanto di contributi previdenziali e contratto. I politicanti che parlano ogni volta a sproposito non li percepiscono? Perché non dovrebbero ...

