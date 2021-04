Lautaro smentisce le voci | «Agustina non diventerà la mia agente» – FOTO

(Di giovedì 1 aprile 2021)Martinez ha seccamente smentito leche vedevano la sua ragazzapronta a diventare procuratriceMartinez ha voluto smentire seccamente leche davano la sua ragazza,Gandolfo, vicina a diventare la sua procuratrice insieme al padre del Toro. Gli interessi dell’attaccante argentino continueranno ad essere gestiti – quindi – da Beto Yaque e Rolando Zarate. Ricordiamo come El Toro sia ormai a un passo dal rinnovare con l’Inter. Leggi su Calcionews24.com

Martinez ha seccamente smentito le voci che vedevano la sua ragazza Agustina pronta a diventare ...' Inter, ombre su Lukaku. Lo United chiedeo Skriniar ' titola stamani il Corriere dello Sport . Nuovi problemi di liquidità in casa Inter? Dopo la faccenda riguardante Hakimi , risolta con il Real Madrid grazie ad una proroga sulla ...Lautaro Martinez ha voluto smentire seccamente le voci che davano la sua ragazza, Agustina Gandolfo, vicina a diventare la sua procuratrice insieme al padre del Toro. Gli interessi dell’attaccante ...Il mondo nerazzurro risulta sempre al centro di voci, smentite, flash news e non solo ... fatto capire le proprie intenzioni predisponendo i contratti per i rinnovi di Lautaro e Bastoni, senza ...