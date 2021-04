Lautaro Martinez | nessun cambio di agente all’orizzonte | arriva la smentita

(Di giovedì 1 aprile 2021)non cambiadiin programma per. Ad annunciarlo è lo stesso numero 10 nerazzurro attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Nelle scorse ore, era uscita la notizia di undida parte dell’argentino che avrebbe affidato i suoi interessi alla moglie Augustina e a suo padre. Il Toro ha commentato così la notizia, pubblicandone uno screenshot: “Ma che stanno dicendo, ragazzi? Bugia al cento per cento“ L'articolo proviene da intermagazine.

Lautaro Martinez ha seccamente smentito le voci che vedevano la sua ragazza Agustina pronta a diventare ...Embed from Getty Images INTER - BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku,. All.: ...Lautaro Martinez ha voluto smentire seccamente le voci che davano la sua ragazza, Agustina Gandolfo, vicina a diventare la sua procuratrice insieme al padre del Toro. Gli interessi dell'attaccante ...