L'apparenza delle cose: il trailer del film horror con Amanda Seyfried (Di giovedì 1 aprile 2021) Amanda Seyfried è la protagonista del film horror L'apparenza delle cose, di cui Netflix ha ora condiviso il trailer ufficiale. L'apparenza delle cose è il nuovo film horror, tratto dal romanzo di Elizabeth Brundage, in arrivo su Netflix il 29 aprile e online è stato condiviso il trailer del progetto con star Amanda Seyfried e James Norton. Nel video si vede una giovane coppia che trova la casa dei sogni e, nonostante ci siano dei lavori da fare, decide di acquistarla e trasferirsi. La donna trova però un libro all'interno dell'edificio, scoprendo così quanto accaduto tra le mura della sua nuova dimora, mentre iniziano ...

