L’allarme di AIRB | il settore wedding sprofonda

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 1 aprile 2021), associazione italiana regalo e bomboniera, traccia il bilancio del mondocostretto allo stop da oltre un anno per la pandemia “Il 2020 è stato un anno terribile per il nostro, siamo in “zona rossa” per 13 mesi, da marzo 2020 ad oggi, un danno incalcolabile per l’intera filiera”. Questa la sintesi di Luciano Paulillo,… L'articolo Corriere Nazionale.