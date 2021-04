L’Albero degli Spaghetti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nel 1957 la BBC realizzò un falso documentario per mostrare ai cittadini del Regno Unito da dove provenissero gli. Il video racconta il momento della raccolta del più celebre formato di pasta dagli alberi del giardino domestico di una casa del Canton Ticino. Si trattava di un clamoroso pesce d’aprile, mandato in onda, per l’appunto, il 1° aprile di quell’anno. Per comprenderne l’eco, basti sapere che i centralini della BBC furono travolti dalle telefonate sia di chi chiedesse se fosse un falso sia da chi, invece, si informava su dove potersi procurare le sementi per quegli alberi. Lo scherzo fu ideato da un cineoperatore austriaco memore di una frase ricorrente del suo insegnante per sottolineare la stupidità di alcuni suoi compagni di scuola che avrebbero, appunto, creduto a tutto, anche che glicrescessero sugli alberi. La scelta ...