La terapia intensiva guadagna venti posti

di Marco Galvani Un anno fa sono arrivati ad avere una novantina di pazienti in terapia intensiva. In sole due settimane, proprio per affrontare quell'emergenza sanitaria, hanno realizzato 40 posti

Ultime Notizie dalla rete : terapia intensiva Brasile: dimissioni di tutti i capi delle forze armate. La più grave crisi per Bolsonaro Secondo alcuni dati ufficiali, 18 dei 26 stati del Brasile l'occupazione delle unità di terapia intensiva è superiore al 90%. Ad oggi, solo l'8% della popolazione brasiliana, che assomma a 211 ...

Agrate Brianza: sempre gravi le condizioni di don Mauro Radice, nominato un sostituto provvisorio Il responsabile della comunità pastorale Casa di Betania di Agrate, Omate e Caponago ricoverato da oltre un mese per Covid in terapia intensiva all'ospedale di Vimercate in questi giorni ha subìto ...

Calano i ricoverati in Terapia intensiva il Resto del Carlino Contagi, si scende ancora E gli ospedali respirano "Una buona notizia. Meno ricoveri in degenza ordinaria, più posti liberi in Terapia Intensiva, meno contagi tra gli operatori sanitari grazie al vaccino". Il post di speranza compare sulla pagina Face ...

La terapia intensiva guadagna venti posti Un anno fa sono arrivati ad avere una novantina di pazienti in terapia intensiva. In sole due settimane, proprio per affrontare quell’emergenza sanitaria, hanno realizzato 40 posti letto di rianimazio ...

