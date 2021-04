(Di giovedì 1 aprile 2021) Il 12 novembre 2020 è una data storica per la Macedonia del Nord. Da quel giorno i macedoni associano la giornata, un giovedì, a un uomo: Goran. Che ora vieneto anche dalla, di fianco all’ignominia riservata alla, battuta 2-1 a Duisburg da due gol “napoletani”: quello di Elmas, decisivo, e il primo appunto dell’ex attaccante azzurro.è un, in Macedonia. Unvero. La Faz racconta che dopo il gol della storica qualificazione agli Europei, quest’estate nello spareggio contro la Georgia a Tbilisi, il primo ministro Zoran Zaev partì a mezzanotte per accoglierlo con tutti gli onori del caso all’aeroporto. Poiché il volo di ritorno da Tbilisi non poté atterrare all’aeroporto di Skopje a causa della fitta ...

Advertising

napolista : La stampa tedesca celebra Pandev, il 'mito' macedone che ha fatto vergognare la Germania La Faz racconta 'quella vo… - sportface2016 : #Germania, dopo il ko con la #Macedonia nelle Qualificazioni a #Qatar2022 arrivano pesanti critiche dai media tedes… - AiseStampa : Un italiano e una tedesca in corsa per la guida dell’Agenzia UE sui mercati finanziari – di Lena Pavese - AngelaMerz3 : @Ninabazz3 @mariamacina Infatti. Seguo la stampa svizzera, tedesca, austriaca e francese. Mio marito quella inglese… - BenattiLodovico : RT @signori_massimo: @giulianol @Andesa63 il Paul Ehrlich Institute ha riferito di 31 casi di trombosi cerebrale, di cui 9 mortali, registr… -

Ultime Notizie dalla rete : stampa tedesca

La Stampa

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Che Joachim Löw non goda più dei favori dellaè cosa nota dal 6 - 0 subito dalla Spagna lo scorso novembre. Incassata la fiducia del direttore generale Bierhoff dopo l'umiliazione di Siviglia, il Bundestrainer , che già divise l'...... presidente tedesco si vaccina con AstraZeneca Il presidente della repubblica federale... Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in conferenzada Palazzo della Regione. ...I principali quotidiani tedeschi massacrano Joachim Löw, responsabile della storica debacle della Germania contro la Macedonia di Pandev ...L’esperimento in corso dal 18 marzo a Tubinga, nel sud del paese: test rapidi per ottenere un braccialetto-lasciapassare che consente di tornare per 24 ore a una vita “normale” ...