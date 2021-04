La spia di Mosca: crisi fra Italia e Russia? (Di giovedì 1 aprile 2021) “Un caso di spionaggio classico” l’ha definito Luigi Sergio Germani, direttore dell’istituto Gino Germani di Scienze sociale e Studi strategici, esperto di Russia e di Intelligence. Quello avvenuto tra l’ufficiale ‘infedele’ e la spia russa, nella zona a sud della Capitale, era una prassi: i due si incontravano sempre nello stesso posto, in un angolo anonimo alla periferia di Roma – quartiere Spinaceto – e dopo un lungo sopralluogo, si avvicinavano per scambiarsi documenti militari riservati, in cambio di soldi: cinquemila euro in contanti, così la spia russa comprava i segreti militari dal capitano della Marina militare Italiana, prima che il blitz dei Ros portasse entrambi, nella serata di ieri, all’arresto. Un prezzo esiguo, che non vale la carriera, l’infamia e tantomeno il carcere. Cinquemila euro sono niente per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) “Un caso di spionaggio classico” l’ha definito Luigi Sergio Germani, direttore dell’istituto Gino Germani di Scienze sociale e Studi strategici, esperto die di Intelligence. Quello avvenuto tra l’ufficiale ‘infedele’ e larussa, nella zona a sud della Capitale, era una prassi: i due si incontravano sempre nello stesso posto, in un angolo anonimo alla periferia di Roma – quartiere Spinaceto – e dopo un lungo sopralluogo, si avvicinavano per scambiarsi documenti militari riservati, in cambio di soldi: cinquemila euro in contanti, così larussa comprava i segreti militari dal capitano della Marina militarena, prima che il blitz dei Ros portasse entrambi, nella serata di ieri, all’arresto. Un prezzo esiguo, che non vale la carriera, l’infamia e tantomeno il carcere. Cinquemila euro sono niente per ...

