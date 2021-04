La Spagna non riconosce il Kosovo, inno silenziato durante la partita (Di giovedì 1 aprile 2021) inno silenziato, nome mai pronunciato: la Spagna non riconosce il Kosovo e lo sminuisce davanti al mondo durante la partita Calcio e politica, non è la prima volta che si intrecciano in maniera anche piuttosto grottesca, in certi versi, come nel caso della gara tra Spagna-Kosovo di ieri sera- La sfida è stata molto più di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021), nome mai pronunciato: lanonile lo sminuisce davanti al mondolaCalcio e politica, non è la prima volta che si intrecciano in maniera anche piuttosto grottesca, in certi versi, come nel caso della gara tradi ieri sera- La sfida è stata molto più di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilpost : Tutti i modi del calcio spagnolo per non chiamare “Kosovo” il Kosovo - CarloCalenda : Ma io dico, anche prescindendo da ogni ragionamento sofisticato, rimanendo su un piano a lui noto, quello calcistic… - CAPITA_ENCIAM_ : RT @franolivo2: La Spagna gioca oggi contro il Kosovo, ma nella televisione di Stato il Kosovo non si può chiamare Kosovo (ma 'federazione… - iti_angelo : Dal marzo2020,non si è mai interrotto l'ingressodegli immigrati irregolari(positivi),neanchecon la pandemiada coron… - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: E il team di Pristina non la prende bene #Spagna -