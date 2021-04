La Spagna non riconosce il Kosovo come Stato e nasconde nome e inno in Tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri si è disputata la partita fra Spagna e Kosovo, è il primo incrocio in assoluto e a fare il giro del mondo non sono stati solo i gol (il match è terminato 3-1 per gli spagnoli), ma anche il modo in cui la Federazione spagnola e le Tv hanno ‘nascosto’ il nome e l’inno. come si legge su Calcio e Finanza, l’emittente TVE che trasmetteva la partita ha silenziato l’audio durante l’inno del Kosovo e nella grafica, il nome era scritto in minuscolo e non in maiuscolo come la Spagna. Questo è dovuto al fatto che la Spagna non riconosce il Kosovo come Stato indipendente, un riconoscimento che potrebbe creare precedenti dai leader ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri si è disputata la partita fra, è il primo incrocio in assoluto e a fare il giro del mondo non sono stati solo i gol (il match è terminato 3-1 per gli spagnoli), ma anche il modo in cui la Federazione spagnola e le Tv hanno ‘nascosto’ ile l’si legge su Calcio e Finanza, l’emittente TVE che trasmetteva la partita ha silenziato l’audio durante l’dele nella grafica, ilera scritto in minuscolo e non in maiuscolola. Questo è dovuto al fatto che lanonilindipendente, un riconoscimento che potrebbe creare precedenti dai leader ...

ilpost : Tutti i modi del calcio spagnolo per non chiamare “Kosovo” il Kosovo - CarloCalenda : Ma io dico, anche prescindendo da ogni ragionamento sofisticato, rimanendo su un piano a lui noto, quello calcistic… - marconurra : Tutti i modi del calcio spagnolo per non chiamare 'Kosovo' il Kosovo - Giralux : RT @_ittos_: Io fatto che la Spagna non risconosce il KOSOVO, genera effetti curiosi. Nella partita Spagna-Kosovo hanno messo in lettere mi… - Luciano06815942 : RT @djnutria57: Ci hanno sfracellato tutto l'apparato riproduttivo per mesi e mesi con la favoletta del #RecoveryF ed ora 'scoprono' che i… -