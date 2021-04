La Spagna censura il Kosovo nella partita di qualificazione ai Mondiali

(Di giovedì 1 aprile 2021) Madrid, 1 apr – Lanon riconosce ilcome nazione e questo non poteva non avere conseguenze (anche surreali) nell’organizzazione delladiaiin Qatar che ha visto il team iberico battere il balcanico per 3-1. Lanon riconosce ilLaè uno dei cinque Stati membri dell’Unione europea a non aver riconosciuto ilcome nazione dunque quando la nazionale dellasi è trovata ad affrontare ilalle qualificazioni per il prossimo Mondiale in Qatar del 2022 si è creato il caos (terminologico e non). “to” ogni riferimento alla nazione In occasione del match, quindi, il nome delè ...

Lail kosovo durante le qualificazioni ai Mondiali 2022: il nome non viene mai pronunciato dai telecronisti e la sigla risulta in minuscolo La gara frae Kosovo , valevole per le ...Capirete che questo film per il regime era inammissibile, infatti fu bocciato dalla. Ci ... Mariuccia divenne Consuelita e la costiera amalfitana un paesino dellae solo con questo ...La Spagna non lo riconosce come stato indipendente e s’è dovuta inventare degli stratagemmi: iniziali in piccoli, nomi inventati, inno censurato. Roba da URSS anni 80 Tipo Fonzie, quando non riesce a ...La Spagna censura il kosovo durante le qualificazioni ai Mondiali 2022: il nome non viene mai pronunciato dai telecronisti e la sigla risulta in minuscolo ...