La Spagna ‘cancella’ il nome del Kosovo dal match di qualificazione ai Mondiali in Qatar

(Di giovedì 1 aprile 2021) È uno dei cinque Stati membri dell’Unione europea a non averlo riconosciuto ufficialmente, uno dei 91 al mondo, e non contribuisce nemmeno più alla missione Nato Kfor per garantire la pace nel Paese. Così, quando la nazionale della, per la prima volta nella sua storia, si è trovata ad affrontare ilalle qualificazioni per il prossimo Mondiale indel 2022 si è creato un cortocircuito terminologico che, oltre a generare situazioni al limite del grottesco, ha anche indispettito lo staff balcanico che, invece, ha preteso di essere trattato come qualsiasi altro Paese che partecipa alle qualificazioni al campionato del mondo in quanto riconosciuto dalla Fifa (e dalla Uefa) dal 2016. Il motivo di tanta attenzione da parte di Madrid all’uso dei termini è lo stesso che l’ha portata decidere di non riconoscere come entità ...