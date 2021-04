La rivolta degli All Blacks, l’Haka non si vende (Di giovedì 1 aprile 2021) . Rugbisti contrari all’ipotesi di cessione dei diritti del loro inno. ROMA – All Blacks in rivolta dopo l’ipotesi di una cessione dei diritti dell’Haka. Il coronavirus, infatti, ha messo in ginocchio anche la Federazione della Nuova Zelanda e un fondo americano si è detto pronto a mettere sul piatto una cifra molto interessare per coprire il rosso della Federurgby. La società, però, ha chiesto di poter acquistare con questa offerta anche la celebre Haka. Una proposta che non soddisfa i giocatori, pronti a scendere in campo e protestare contro la Federazione. L’offerta L’offerta è stata avanzata dal fondo statunitense Silver Lake. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società statunitense potrebbe mettere sul piatto un’offerta di 276 milioni di dollari per entrare in possesso del 15% dei diritti commerciali ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) . Rugbisti contrari all’ipotesi di cessione dei diritti del loro inno. ROMA – Allindopo l’ipotesi di una cessione dei diritti del. Il coronavirus, infatti, ha messo in ginocchio anche la Federazione della Nuova Zelanda e un fondo americano si è detto pronto a mettere sul piatto una cifra molto interessare per coprire il rosso della Federurgby. La società, però, ha chiesto di poter acquistare con questa offerta anche la celebre Haka. Una proposta che non soddisfa i giocatori, pronti a scendere in campo e protestare contro la Federazione. L’offerta L’offerta è stata avanzata dal fondo statunitense Silver Lake. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società statunitense potrebbe mettere sul piatto un’offerta di 276 milioni di dollari per entrare in possesso del 15% dei diritti commerciali ...

maurogab1 : RT @jabbaTM: Questo Account si è temporaneamente Autosospeso per vigorosa Rottura di Coglioni. Si attiverà solo se vedra cenni di Rivolta d… - trincherov : RT @RadioSavana: Francia (Lione), rivolta degli agricoltori che scaricano davanti alla Prefettura di Clermont Ferrand quintali di letame. h… - trincherov : RT @RadioSavana: La rivolta degli agricoltori in Francia (Lione). - trincherov : RT @RadioSavana: Francia, rivolta degli agricoltori coi trattori che avanzano mentre la Polizia di Macron indietreggia. - attilascuola : RT @jabbaTM: Questo Account si è temporaneamente Autosospeso per vigorosa Rottura di Coglioni. Si attiverà solo se vedra cenni di Rivolta d… -