La risposta di Federica Sciarelli dopo le accuse per il caso Denise Pipitone | VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) Federica Sciarelli dopo il promo di Chi l'ha visto? su Olesya Rostov, la donna russa che cerca la madre e che è stata sottoposta all'esame del DNA per verificare se sia Denise Pipitone, è finita al centro delle polemiche con l'accusa di aver "cercato un punto di share". La giornalista spiega prima di parlare del caso Pipitone come è nato lo spot La risposta di Federica Sciarelli dopo le accuse per il caso Denise Pipitone VIDEO "Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah", aveva ad esempio twittato Ricky Tognazzi, che però ha un conflitto di interesse perché proprio il mercoledì sera insieme a Chi l'ha visto ...

