La Regione non manda le liste di chi deve essere vaccinato  Chiude il Museo-hub di Milano

AGI - Oggi e domani l'hub vaccinale allestito al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di Milano in collaborazione con l'ospedale San Giuseppe chiude. A quanto apprende l'AGI, lo stop è determinato dal fatto che, esaurite le 'liste' dei docenti da vaccinare, non ne sono arrivate altre per il momento dalla Regione pur essendo a disposizione le fiale. Un centro attivo dall'8 marzo Il centro vaccinale era attivo dall'8 marzo nel museo milanese che aveva ospitato anche le somministrazioni del siero anti-influenzale. Negli ultimi giorni, riferiscono fonti del Museo, sono state effettuate le ultime vaccinazioni di AstraZeneca ai docenti. Una situazione analoga si sta verificando in diversi centri lombardi. Il precedente di Vedano Brianza Sabato scorso aveva chiuso quello di Verano Brianza sempre perché ...

