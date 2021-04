La prestigiosa scuola di alta cucina École Ducasse debutta in Thailandia con Nai Lert Group (Di giovedì 1 aprile 2021) PARIGI e BANGKOK, 31 marzo 2021 /PRNewswire/



Grazie all'apporto del suo azionista di maggioranza Sommet Education, primaria rete internazionale di scuole specializzata nella formazione in hospitality management e arti culinarie, École Ducasse è lieta di annunciare la nascita di una nuova rete di scuole di cucina e pasticceria in Thailandia in partnership esclusiva con Nai Lert Group, gruppo immobiliare e alberghiero leader sul mercato tailandese. Ambasciatori del savoir-faire francese Alain Ducasse ha raggiunto una fama mondiale puntando a posizionarsi come uno dei migliori chef del mondo. École Ducasse segue lo stesso approccio, declinato alla qualità dell'insegnamento che fornisce ai suoi studenti che sognano una carriera come

