La preghiera per non lasciare solo Gesù nel Getsemani (Di giovedì 1 aprile 2021) La Passione di Gesù inizia con un momento dolorosissimo: Gesù è in agonia spirituale nell’Orto degli ulivi. La sera che fu tradito, dopo l’Ultima Cena Gesù nell’Urto degli Ulivi vede davanti a sé tutto ciò che dovrà patire, ma non è tanto questo che lo fa soffrire terribilmente: partecipa a tutta la miseria umana e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 aprile 2021) La Passione diinizia con un momento dolorosissimo:è in agonia spirituale nell’Orto degli ulivi. La sera che fu tradito, dopo l’Ultima Cenanell’Urto degli Ulivi vede davanti a sé tutto ciò che dovrà patire, ma non è tanto questo che lo fa soffrire terribilmente: partecipa a tutta la miseria umana e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : preghiera per Monica Guerritore: "D'estate i teatri antichi non restino vuoti" Per quello della Cultura, Franceschini ha una preghiera. " Basta tavoli, ora servono sedie per gli spettatori ". Che, dice Guerritore, non vedono l'ora di tornare in platea. "Me ne sono accorta a ...

Celebrata 'La Pasqua dello Sportivo" a Campobasso: ecco come è andata ... poi, durante la Santa Messa al momento della "Preghiera dei Fedeli", ha rivolto al Signore la seguente invocazione "Per la nostra Associazione: fa che essa possa sempre operare affinché il valore ...

Una preghiera per le persone con autismo Diocesi di MIlano Monica Guerritore: «D’estate i teatri antichi non restino vuoti» Era un pesce d’aprile, ma un ministro del Turismo preoccupato per teatro sarebbe bello». Per quello della Cultura, Franceschini ha una preghiera. «Basta tavoli, ora servono sedie per gli spettatori».

Cilento, il rito delle congreghe fermato ancora dal covid Lo stato di emergenza del Covid-19 ha sospeso tutto, anche la manifestazione pratica dei riti, non per questo non sentiti lo stesso. In questa settimana di riflessione, vista la situazione, ancora più ...

