La Parigi-Roubaix rinviata al 3 ottobre (Di giovedì 1 aprile 2021) La Parigi-Roubaix, storica tradizionale classica del pace', è stata spostata ufficialmente al 3 ottobre 2021 a causa delle restrizioni anti-Covid 19 in atto in Francia. La gara era inizialmente prevista per l'11 aprile, ma il persistere della grave emergenza sanitaria ha indotto gli organi preposti all'organizzazione alla prudenza. La Parigi-Roubaix : perché è stato rinviata? La notizia del rinvio già circolava da qualche giorno, anche se Aso ha tentato di tutto per mantenere la data originaria dell'11 aprile. Ma i dubbi sollevati dalle autorità locali della regione Hauts-de-France, nella quale la grande classica si svolge solitamente, hanno prevalso portando al rinvio ufficiale. Se la pandemia allentera' la morsa, la gara verrà recuperata il prossimo 3 ottobre.

