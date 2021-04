La pandemia si porta via un'attività aperta da oltre 20 anni: 'Ristori inadeguati, non ce la facciamo' (Di giovedì 1 aprile 2021) A raccontare il perchè di questa decisione a Forlitoday.it è una delle due titolari, Ileana Biondi, 54 anni , che è cresciuta con questo mestiere, da quando aveva 19 anni. Trendy è aperto dal 1997, ... Leggi su forlitoday (Di giovedì 1 aprile 2021) A raccontare il perchè di questa decisione a Forlitoday.it è una delle due titolari, Ileana Biondi, 54, che è cresciuta con questo mestiere, da quando aveva 19. Trendy è aperto dal 1997, ...

Advertising

enzomazza : Un Paese che combatte la pandemia e i suoi cittadini con ideologia e ascoltando i social. Restrizioni decise con mo… - peppeprovenzano : I #riders sono lavoratori essenziali, lo abbiamo visto nella pandemia. Il #NoDeliveryDay è uno sciopero contro il c… - forza_italia : RT @Sandra_Savino: Obbligo vaccinale x personale sanitario, somministrazioni in farmacia, scudo penale x medici: battaglie @forza_italia so… - emanuelino10 : RT @Europeo91785337: Media nazionali invocavano la sostituzione di #Conte con #Draghi flop e poi si provocava in piena pandemia una crisi d… - Sandra_Savino : Obbligo vaccinale x personale sanitario, somministrazioni in farmacia, scudo penale x medici: battaglie… -