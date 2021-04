La negoziatrice Ue dei vaccini al tavolo della Big Pharma tricolore | polemica a Bruxelles

Advertising

banzaisolaro : RT @LaVeritaWeb: Roma festeggiava l'incarico affidatole da Ursula von der Leyen. Però la negoziatrice privilegia gli interessi dei tedeschi… - Imagine_italy : RT @LaVeritaWeb: Roma festeggiava l'incarico affidatole da Ursula von der Leyen. Però la negoziatrice privilegia gli interessi dei tedeschi… - Vivivovi : RT @DomaniGiornale: Gallina ha partecipato a un incontro sui brevetti dei vaccini assieme all’industria farmaceutica, ma nega di averlo fat… - PersilQ : Ringraziate uno dei tanti geni del quarto Reich, la negoziatrice Gallina (nomen omen) - yuna_hikari : RT @DomaniGiornale: Gallina ha partecipato a un incontro sui brevetti dei vaccini assieme all’industria farmaceutica, ma nega di averlo fat… -

Ultime Notizie dalla rete : negoziatrice dei

EuropaToday

'Come è possibile che questa richiesta venga valutata con serenità e imparzialità se lavaccini per l'Europa', interviene, 'in maniera alquanto inopportuna' a un incontro proprio sul ...Ladell'Unione europea ha spiegato che nella fase in cui si trattava la prenotazionevaccini, diversi Stati hanno acquistato meno dosi di Pfizer e Moderna delle quote che spettavano ...Ha così inizio una partita a scacchi tra il magnate, sua figlia Gail – madre del giovane John Paul Getty III – e Fletcher Chase, infallibile negoziatore ed ex agente ... Dopo il divorzio dei suoi, ...Il titolo Banco BPM si avvia ad una chiusura in negativo - di oltre due punti percentuali come evidenzia il grafico - sull'onda dei rumors in negativo del risiko bancario: BPER Banca, con cui doveva f ...