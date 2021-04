La moglie dell' ufficiale-spia dei russi | Il mutuo | i figli | i cani Era disperato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Mio marito non voleva fottere il Paese, scusate la parola forte. E non l’ha fatto neanche questa volta, ve l’assicuro, aiha dato il minimo che poteva dare. Niente di così compromettente. Perché non è uno stupido, un irresponsabile. Solo che eraper il futuro nostro e dei. E così ha fatto questa cosa...”. Claudia Carbonara, 54 anni, psicoterapeuta specializzata in sessuologia clinica, esperta di terapie individuali e di coppia, è ladi Walter Biot, il capitano di fregata sorpreso dai Ros a vendere segreti militari aiin un parcheggio di Roma. “Io so che Walter era veramente in crisi da tempo, aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tante spese che abbiamo. L’economia di casa. A causa del Covid ci siamo impoveriti, lo sa?” ...