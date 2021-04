La moglie del militare italiano arrestato per spionaggio: “Era disperato, tremila euro non bastavano per mandare avanti la famiglia” (Di giovedì 1 aprile 2021) spionaggio, la moglie del militare italiano arrestato: “Non voleva fott..e il Paese, era disperato per il nostro futuro e quello dei nostri figli”. In una lunga intervista concessa ai microfoni de il Corriere della Sera, la moglie del militare italiano arrestato per spionaggio ha fatto il punto della situazione sulla vicenda che sta infiammando le relazioni diplomatiche tra Roma e Mosca. La moglie del militare italiano arrestato per spionaggio: “Mio marito non voleva fottere il Paese” La vicenda è venuta alla ribalta nella giornata del 30 marzo, quando è uscita la notizia dell’arresto del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021), ladel: “Non voleva fott..e il Paese, eraper il nostro futuro e quello dei nostri figli”. In una lunga intervista concessa ai microfoni de il Corriere della Sera, ladelperha fatto il punto della situazione sulla vicenda che sta infiammando le relazioni diplomatiche tra Roma e Mosca. Ladelper: “Mio marito non voleva fottere il Paese” La vicenda è venuta alla ribalta nella giornata del 30 marzo, quando è uscita la notizia dell’arresto del ...

Advertising

reportrai3 : Attilio #Fontana indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure per la vicenda… - crocerossa : ?? Il Presidente del Consiglio @Palazzo_Chigi, Mario Draghi, e la moglie questa mattina si sono vaccinati nel nostro… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina all… - saluti37 : RT @reportrai3: Attilio #Fontana indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure per la vicenda scopert… - ZombieBuster5 : La moglie di #Vespa è un magistrato? Cosa penserà della sparata in stile nazista del marito? In #Rai tutto bene? Ni… -