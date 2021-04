La moglie del militare arrestato Biot: «Il mutuo, i figli e i cani. I suoi 3 mila euro al mese non bastavano più» (Di giovedì 1 aprile 2021) «Troppe spese a casa, eravamo in crisi da tempo». Così Claudia Carbonara, la moglie di Walter Biot, il capitano di fregata della Marina militare sorpreso dai Ros a vendere segreti militari ai russi, si confida sulle motivazioni che avrebbero spinto il marito a svelare i documenti segreti dello Stato maggiore della Difesa. «Aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tante spese che abbiamo. L’economia di casa. A causa del Covid ci siamo impoveriti, lo sa?” ha detto Carbonara al Corriere della Sera. Una chiavetta Usb in cambio di una scatola di soldi, tutto, secondo la moglie di Biot, «per disperazione». «3.000 euro al mese non bastavano più» La crisi economica causa Covid avrebbe portato il capitano Biot a macchiare la ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) «Troppe spese a casa, eravamo in crisi da tempo». Così Claudia Carbonara, ladi Walter, il capitano di fregata della Marinasorpreso dai Ros a vendere segreti militari ai russi, si confida sulle motivazioni che avrebbero spinto il marito a svelare i documenti segreti dello Stato maggiore della Difesa. «Aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tante spese che abbiamo. L’economia di casa. A causa del Covid ci siamo impoveriti, lo sa?” ha detto Carbonara al Corriere della Sera. Una chiavetta Usb in cambio di una scatola di soldi, tutto, secondo ladi, «per disperazione». «3.000alnonpiù» La crisi economica causa Covid avrebbe portato il capitanoa macchiare la ...

