La Marijuana diventa legale a New York (Di giovedì 1 aprile 2021) Marijuana legale a New York per uso ricreativo, Andrew Cuomo, giurista e governatore dello stato di New York, ha firmato il provvedimento, che diventa così legge. Marijuana legale a New York: il provvedimento Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento che legalizza la Marijuana per uso ricreativo nello Stato di New York, facendo quindi di New York è il 16mo Stato d’America a legittimare agli adulti di usare la cannabis. Il governatore dello stato di New York, Cuomo su twitter ha scritto: “Troppi newYorkesi ingiustamente penalizzati” “E’ un giorno storico“. Ha celebrato così la legalizzazione della Marijuana per uso ricreativo nello stato di New ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)a Newper uso ricreativo, Andrew Cuomo, giurista e governatore dello stato di New, ha firmato il provvedimento, checosì legge.a New: il provvedimento Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento che legalizza laper uso ricreativo nello Stato di New, facendo quindi di Newè il 16mo Stato d’America a legittimare agli adulti di usare la cannabis. Il governatore dello stato di New, Cuomo su twitter ha scritto: “Troppi newesi ingiustamente penalizzati” “E’ un giorno storico“. Ha celebrato così la legalizzazione dellaper uso ricreativo nello stato di New ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Andrew Cuomo firma, a New York la marijuana diventa legale #ANSA - Agenzia_Ansa : Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello Stato di New York che… - MediasetTgcom24 : New York, la marijuana a uso ricreativo diventa legale | Il governatore Cuomo: 'Troppi newyorkesi ingiustamente pen… - acino2020 : RT @Agenzia_Ansa: Andrew Cuomo firma, a New York la marijuana diventa legale #ANSA - clagherardini : Andrew Cuomo firma, a New York la marijuana diventa legale - Mondo - ANSA -