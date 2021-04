La lezione dal caso Lazio, tanti vaccini ma terapie intensive piene: perché non è il momento di riaprire – Video (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 31 marzo nel Lazio si sono registrati 1.800 nuovi casi di Coronavirus (+207 rispetto al giorno precedente). Dalla mezzanotte del 1° aprile sono partite le prenotazioni del vaccino per chi ha 66 e 67 anni, ovvero per i nati nel 1954 e nel 1955. Ma nonostante i progressi della campagna vaccinale, preoccupa il numero dei ricoveri in area non critica e in terapia intensiva. I pazienti ricoverati sono 3.044, quelli in terapia intensiva 371. Lunedì erano 380, mai così alti dall’inizio della pandemia. La regione guidata da Nicola Zingaretti da una parte viaggia su una media di circa 25 mila vaccini al giorno – e quasi la metà degli over 80 che si erano prenotati ha completato il ciclo -, dall’altra ha deciso di attivare per la rete ospedaliera il cosiddetto “scenario IV”: in buona sostanza significa che ogni struttura – se non l’ha già fatto – entro pochi ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 31 marzo nelsi sono registrati 1.800 nuovi casi di Coronavirus (+207 rispetto al giorno precedente). Dalla mezzanotte del 1° aprile sono partite le prenotazioni del vaccino per chi ha 66 e 67 anni, ovvero per i nati nel 1954 e nel 1955. Ma nonostante i progressi della campagna vaccinale, preoccupa il numero dei ricoveri in area non critica e in terapia intensiva. I pazienti ricoverati sono 3.044, quelli in terapia intensiva 371. Lunedì erano 380, mai così alti dall’inizio della pandemia. La regione guidata da Nicola Zingaretti da una parte viaggia su una media di circa 25 milaal giorno – e quasi la metà degli over 80 che si erano prenotati ha completato il ciclo -, dall’altra ha deciso di attivare per la rete ospedaliera il cosiddetto “scenario IV”: in buona sostanza significa che ogni struttura – se non l’ha già fatto – entro pochi ...

