La guardia di finanza blocca due canali Telegram che vendevano vaccini contro il coronavirus (Di giovedì 1 aprile 2021) Prezzi esorbitanti, quasi certamente inefficaci se non dannosi: eppure la possibilità di vaccinarsi saltando le code ha attratto migliaia di persone Leggi su lastampa (Di giovedì 1 aprile 2021) Prezzi esorbitanti, quasi certamente inefficaci se non dannosi: eppure la possibilità di vaccinarsi saltando le code ha attratto migliaia di persone

Ultime Notizie dalla rete : guardia finanza Vaccini, vendita illegale sul dark web: sequestrati 2 canali Telegram La guardia di finanza ha sequestrato 2 canali Telegram adibiti alla vendita illegale di vaccini anti - Covid. Proponevano illegalmente al pubblico dosi di vaccino della AstraZeneca spa, Pfizer srl e ...

Vaccini Covid sul dark web, una fiala a 155 euro: sequestrati due canali di vendita illegale Oltre 4000 gli utenti iscritti. Proposte illegalmente al pubblico dosi a prezzi esorbitanti: fino a 20.000 euro per uno stock di 800 fiale La Guardia di finanza ha sequestrato due canali Telegram adibiti alla vendita di vaccini anti Covid - 19 con oltre 4000 utenti iscritti. Nei due canali venivano proposte illegalmente al pubblico dosi di ...

Guardia di Finanza- Garante Privacy: siglato protocollo d'intesa Ipsoa Blitz della Finanza a Praiano: scoperti abusi edilizi su fascia costiera Blitz della Finanza a Praiano: scoperti abusi edilizi su fascia costiera I finanzieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno i rappresentanti legali della ...

Operazione Wedding planner – Esecuzione di 3 misure cautelari per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e corruzione Militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa su richiesta del Sost. Proc.

