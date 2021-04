La grande diga Gerd è sempre motivo di scontro

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Nel probabile caso in cui l’#Etiopia prosegua i lavori di riempimento della G… - fra_lau16 : RT @agenzia_nova: Cresce la tensione tra #Egitto, #Sudan ed #Etiopia sul dossier della Grande diga della rinascita etiope - MdEroi : RT @agenzia_nova: Cresce la tensione tra #Egitto, #Sudan ed #Etiopia sul dossier della Grande diga della rinascita etiope - LucaMainoldi : RT @agenzia_nova: Cresce la tensione tra #Egitto, #Sudan ed #Etiopia sul dossier della Grande diga della rinascita etiope - l_dolci : RT @agenzia_nova: Cresce la tensione tra #Egitto, #Sudan ed #Etiopia sul dossier della Grande diga della rinascita etiope -

Ultime Notizie dalla rete : grande diga

Focus on Africa

...della costruzione di unasul fiume Biferno. Lo scopo fu quello di garantire una notevole massa d'acqua per motivi industriali, agricoli e naturalistici. Il lago di Occhito è anch'esso un...Addis Abeba, 01 apr 18:01 - I nuovi colloqui trilaterali fra Etiopia, Egitto e Sudan sulladella rinascita etiope (Gerd) si terranno sabato prossimo a Kinshasa. È quanto confermato in una nota dal ministro etiope dell'Acqua, dell'irrigazione e dell'energia, Seleshi Bekele, il ...I nuovi colloqui trilaterali fra Etiopia, Egitto e Sudan sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) si terranno sabato prossimo a ...Riceviamo e pubblichiamo. ___ Con la bella stagione arriva puntuale, da qualche anno, il problema siccità. Con la siccità si riapre, da troppi anni, la questione diga di Vetto. Come Italia Viva Val D’ ...