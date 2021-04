“La gente è stanca, ma grazie alle vaccinazioni riusciremo a programmare le riapertura” informa Sileri (Di giovedì 1 aprile 2021) “L’Italia giustamente è stanca delle chiusure, è comprensibile anche ciò che dice Salvini, quello che però deve contare è l’evidenza dei numeri, dunque è necessario prolungare lo stop alla zona gialla per qualche settimana, avanzare con la vaccinazione, ma prospettare anche delle riaperture nel mese di maggio, perché secondo me è l’incognita che dà maggiore preoccupazione”. Con la sua solita affabilità, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervento ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha provato a sostenere il morale – ormai crollato – degli italiani, chiedendo ancora un po’ di pazienza. Sileri: “grazie alle vaccinazioni riusciremo a programmare le riapertura da maggio” Del resto, ha spiegato il medico-politico, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) “L’Italia giustamente èdelle chiusure, è comprensibile anche ciò che dice Salvini, quello che però deve contare è l’evidenza dei numeri, dunque è necessario prolungare lo stop alla zona gialla per qualche settimana, avanzare con la vaccinazione, ma prospettare anche delle riaperture nel mese di maggio, perché secondo me è l’incognita che dà maggiore preoccupazione”. Con la sua solita affabilità, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, intervento ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha provato a sostenere il morale – ormai crollato – degli italiani, chiedendo ancora un po’ di pazienza.: “leda maggio” Del resto, ha spiegato il medico-politico, ...

