La fragilità dietro l’artista e il nuovo documentario su Amy Winehouse (Di giovedì 1 aprile 2021) l’artista eclettica dalla voce sublime. Quell’aria da dura che nasconde una fragilità immensa. Dieci anni dopo la scomparsa di Amy Winehouse, la BBC ha realizzato, in collaborazione con BBC Music, un documentario, per rendere omaggio all’iconica star. Quali furono i motivi legati alla scomparsa di Amy Winehouse? immaginate una star che si rivede alla televisione nella propria stanza d’albergo. Adesso provate a pensare a cosa le girasse per la testa e, cercate di comprendere, quanta fragilità sia presente in quel gesto. È morta cos’, Amy Winehouse, guardando se stessa alla tv. Come a cercare qualcosa che dentro di sé non trovava o, che non voleva trovare. Un eccesso di alcool l’ha portata via per sempre al mondo della musica, dei suoi fan, e della famiglia. Un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021)eclettica dalla voce sublime. Quell’aria da dura che nasconde unaimmensa. Dieci anni dopo la scomparsa di Amy, la BBC ha realizzato, in collaborazione con BBC Music, un, per rendere omaggio all’iconica star. Quali furono i motivi legati alla scomparsa di Amy? immaginate una star che si rivede alla televisione nella propria stanza d’albergo. Adesso provate a pensare a cosa le girasse per la testa e, cercate di comprendere, quantasia presente in quel gesto. È morta cos’, Amy, guardando se stessa alla tv. Come a cercare qualcosa che dentro di sé non trovava o, che non voleva trovare. Un eccesso di alcool l’ha portata via per sempre al mondo della musica, dei suoi fan, e della famiglia. Un ...

