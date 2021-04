La figlia di 21 anni fa il tampone al posto della madre 36enne, positiva al covid-19 (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso degli ordinari servizi di vigilanza agli obiettivi sensibili, durante la mattina del 30 marzo 2021, una pattuglia in borghese della Squadra Mobile della Questura ha effettuato un passaggio presso l’ex area O.P.P. del comprensorio di San Giovanni presso il quale vengono – tra l’altro – effettuati i tamponi per il covid. L’attenzione del personale in borghese è stata attirata da due donne, del tutto simili per corporatura ed aspetto, le quali, con fare circospetto, iniziavano a confabulare tra loro, per poi scambiarsi i documenti; dopo lo scambio, una delle due faceva accesso alla struttura per effettuare il tampone. Vista la singolarità della condotta ed insospettito del cambio di mano del documento, il personale in borghese si qualificava e identificava le donne, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel corso degli ordinari servizi di vigilanza agli obiettivi sensibili, durante la mattina del 30 marzo 2021, una pattuglia in borgheseSquadra MobileQuestura ha effettuato un passaggio presso l’ex area O.P.P. del comprensorio di San Giovpresso il quale vengono – tra l’altro – effettuati i tamponi per il. L’attenzione del personale in borghese è stata attirata da due donne, del tutto simili per corporatura ed aspetto, le quali, con fare circospetto, iniziavano a confabulare tra loro, per poi scambiarsi i documenti; dopo lo scambio, una delle due faceva accesso alla struttura per effettuare il. Vista la singolaritàcondotta ed insospettito del cambio di mano del documento, il personale in borghese si qualificava e identificava le donne, ...

