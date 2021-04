La famiglia allargata di Christian De Sica: “Mio padre è morto troppo presto” (Foto) (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo sanno tutti che Vittorio De Sica aveva due famiglie ma sentirlo raccontare da Christian De Sica ha un altro sapore, soprattutto perché racconta di una bellissima famiglia allargata (Foto). A Oggi è un altro giorno i ricordi dell’attore iniziano dalla morte del padre, il grande Vittorio De Sica: “E’ morto troppo presto, pensa a quante cose mi avrebbe potuto insegnare, quante paure togliere. Avevo 23 anni io ero ancora un ragazzino, avevo ancora bisogno di lui”. Racconta che fino alla fine ha cercato di non fargli pensare la morte che sentiva stava arrivando, poi Christian De Sica racconta della sorella che è morta pochi giorni fa. LA SORELLA DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo sanno tutti che Vittorio Deaveva due famiglie ma sentirlo raccontare daDeha un altro sapore, soprattutto perché racconta di una bellissima). A Oggi è un altro giorno i ricordi dell’attore iniziano dalla morte del, il grande Vittorio De: “E’, pensa a quante cose mi avrebbe potuto insegnare, quante paure togliere. Avevo 23 anni io ero ancora un ragazzino, avevo ancora bisogno di lui”. Racconta che fino alla fine ha cercato di non fargli pensare la morte che sentiva stava arrivando, poiDeracconta della sorella che è morta pochi giorni fa. LA SORELLA DI ...

