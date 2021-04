La donna Geox, sincronizzata sul presente (Di giovedì 1 aprile 2021) Da sempre, gli abiti hanno il potere di tradurre in concreto le nostre emozioni e la sensibilità del momento. Ma nel tempo della pandemia, nel mondo che ha interrotto senza preavviso il modo di comunicare e di relazionarsi, è cambiato anche il modo di vestirci e di guardare a noi stesse. Con un sentire diverso. In un fulmineo trascorrere temporale, siamo passate dallo show-off all’introspezione, innescando una nuova sfida: ritrovarsi in un’identità diversa, consapevoli di dover rimuovere il superfluo, l’eccessivo e l’illusorio. E adottare per il proprio stile tutto ciò che custodisce un senso, legarlo a una storia personale, abbattendo le sovrastrutture che oggi appaiono insignificanti. Perché oggi la moda deve descrivere il presente con lo sguardo rivolto al futuro, e proporre una revisione che porti al centro la persona. Ma come si fa? Non è un percorso elementare: alle aziende è richiesto di fondere stile e innovazione, comunicare in modo chiaro la tecnologia dei prodotti, enfatizzare i valori dell’italianità e della sostenibilità, dare spazio al digital. Per realizzare questi obiettivi, occorrono scatti evolutivi interiori: quelli che vedono noi donne sui blocchi di partenza, come sempre. A casa abbiamo mescolato il giorno e la sera, ribaltato gli armadi scoprendo tesori nascosti, innescato un processo di decluttering, ispirato le aziende con le nostre scelte quotidiane. E quando usciremo a vedere una nuova alba, saremo le prime eredi di questa esperienza che ci ha reso più fragili e, proprio per questo, più vere. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Da sempre, gli abiti hanno il potere di tradurre in concreto le nostre emozioni e la sensibilità del momento. Ma nel tempo della pandemia, nel mondo che ha interrotto senza preavviso il modo di comunicare e di relazionarsi, è cambiato anche il modo di vestirci e di guardare a noi stesse. Con un sentire diverso. In un fulmineo trascorrere temporale, siamo passate dallo show-off all’introspezione, innescando una nuova sfida: ritrovarsi in un’identità diversa, consapevoli di dover rimuovere il superfluo, l’eccessivo e l’illusorio. E adottare per il proprio stile tutto ciò che custodisce un senso, legarlo a una storia personale, abbattendo le sovrastrutture che oggi appaiono insignificanti. Perché oggi la moda deve descrivere il presente con lo sguardo rivolto al futuro, e proporre una revisione che porti al centro la persona. Ma come si fa? Non è un percorso elementare: alle aziende è richiesto di fondere stile e innovazione, comunicare in modo chiaro la tecnologia dei prodotti, enfatizzare i valori dell’italianità e della sostenibilità, dare spazio al digital. Per realizzare questi obiettivi, occorrono scatti evolutivi interiori: quelli che vedono noi donne sui blocchi di partenza, come sempre. A casa abbiamo mescolato il giorno e la sera, ribaltato gli armadi scoprendo tesori nascosti, innescato un processo di decluttering, ispirato le aziende con le nostre scelte quotidiane. E quando usciremo a vedere una nuova alba, saremo le prime eredi di questa esperienza che ci ha reso più fragili e, proprio per questo, più vere.

La donna Geox, sincronizzata sul presente Vanity Fair.it

