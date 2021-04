La denuncia della Cisl: “Carenze di organico nelle sale operatorie del Moscati” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Situazione allarmante per la carenza di personale infermieristico dedicato alle sedute operatorie delle seguenti branche: Chirurgia Oncologica, Chirurgia d’ Urgenza, Chirurgia Generale, Neurochirurgia, Urologia, Otorino – dichiara il Segretario Generale Cisl FP IrpiniaSannio Antonio Santacroce. Nei giorni scorsi – spiega il Coordinatore della sanità pubblica e privata Mario Walter Musto – abbiamo accolto le segnalazioni che ci sono giunte dai lavoratori del comparto delle sale operatori e che denunciano la carenza di infermieri tale da rendere difficili le prestazioni lavorative. Personale che, oltre alle attività proprie, provvede anche all’attività assistenziale richiesta per le urgenze eseguite dalla Chirurgia Generale. Il tutto – continua Musto – è aggravato anche dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Situazione allarmante per la carenza di personale infermieristico dedicato alle sedutedelle seguenti branche: Chirurgia Oncologica, Chirurgia d’ Urgenza, Chirurgia Generale, Neurochirurgia, Urologia, Otorino – dichiara il Segretario GeneraleFP IrpiniaSannio Antonio Santacroce. Nei giorni scorsi – spiega il Coordinatoresanità pubblica e privata Mario Walter Musto – abbiamo accolto le segnalazioni che ci sono giunte dai lavoratori del comparto delleoperatori e cheno la carenza di infermieri tale da rendere difficili le prestazioni lavorative. Personale che, oltre alle attività proprie, provvede anche all’attività assistenziale richiesta per le urgenze eseguite dalla Chirurgia Generale. Il tutto – continua Musto – è aggravato anche dal ...

