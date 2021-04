La corsa sui vaccini rischia lo stop, dopo il Veneto allarme dal Lazio: «Senza nuove dosi tra un giorno ci fermiamo» (Di giovedì 1 aprile 2021) Correre con le somministrazioni sì, ma con le dosi necessarie per farlo. L’obiettivo di accelerare il ritmo delle vaccinazioni anti Covid è uno dei punti cardine del piano vaccinale nazionale, ma le forniture attese dalle aziende farmaceutiche continuano ad essere il grande problema. Risale a poche ore fa l’allarme lanciato dalla Regione d’Italia tra le più veloci in assoluto per categorie vaccinate: «Se nelle prossime 24 ore il Lazio non riceverà le 122 milioni di dosi Astrazeneca previste, saremo costretti a sospendere le somministrazioni». A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio d’Amato. «Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata» ha aggiunto l’assessore, «la macchina imponente messa a punto dalla regione non deve fermarsi, ora servono i vaccini!» ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Correre con le somministrazioni sì, ma con lenecessarie per farlo. L’obiettivo di accelerare il ritmo delle vaccinazioni anti Covid è uno dei punti cardine del piano vaccinale nazionale, ma le forniture attese dalle aziende farmaceutiche continuano ad essere il grande problema. Risale a poche ore fa l’lanciato dalla Regione d’Italia tra le più veloci in assoluto per categorie vaccinate: «Se nelle prossime 24 ore ilnon riceverà le 122 milioni diAstrazeneca previste, saremo costretti a sospendere le somministrazioni». A parlare è l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio d’Amato. «Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata» ha aggiunto l’assessore, «la macchina imponente messa a punto dalla regione non deve fermarsi, ora servono i!» ha ...

